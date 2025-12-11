Bilancio non parte la maratona | la maggioranza non ha i numeri

La discussione sul bilancio previsionale 2026 si apre con difficoltà per la maggioranza a sostegno dell’Amministrazione Tarasconi, che sembra incontrare ostacoli nel reperire i numeri necessari. La fase iniziale della maratona parlamentare evidenzia tensioni e sfide, lasciando aperto il dibattito sulla possibilità di approvare il documento finanziario entro i tempi stabiliti.

Parte male, per la maggioranza a sostegno dell’Amministrazione Tarasconi, la maratona sul bilancio previsionale 2026. Il centrosinistra non ha il numero legale per far partire la seduta, convocata per le 14 di giovedì 11 dicembre. Neanche la presenza di Angela Fugazza (Civica Tarasconi), in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

