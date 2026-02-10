Frank Ilett tifoso dello United | taglierò i capelli quando vinceremo cinque partite di fila Sono passati 493 giorni

Frank Ilett, tifoso dello United, ha promesso di non tagliarsi i capelli fino a quando la squadra non vincerà cinque partite di fila. Sono passati 493 giorni da quella promessa, e ancora niente taglio. Ilett ha fatto parlare di sé sui social, diventando una curiosità tra i fan del Manchester United.

Ma chi è questo Frank Ilett citato nel titolo? Ilett ha attirato l’attenzione sui social dopo aver dichiarato che non si sarebbe tagliato i capelli finché lo United non avesse vinto cinque partite consecutive. Conosciuto online come “The United Strand”, Ilett potrebbe finalmente recarsi dal parrucchiere questa sera se i Red Devils batteranno il West Ham in Premier League, completando la sua attesa di quasi 500 giorni. Dall’arrivo di Carrick, il Manchester ne ha vinte quattro di fila e stasera giocherà in casa del West Ham. Racconta il Telegraph: “Il suo ultimo taglio risale al pareggio 0-0 contro l’Aston Villa nell’ottobre 2024. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Un tifoso ha messo in gioco una scommessa insolita: non si taglierà i capelli finché il Manchester United non vincerà cinque partite di fila.

Il tifoso del Manchester United si prepara a tornare dal barbiere.

