Questa mattina a Reggio Emilia è stata arrestata una donna di 66 anni sospettata di aver maltrattato ragazzini durante l’orario scolastico. Le accuse si riferiscono a comportamenti violenti avvenuti tra settembre 2013 e giugno 2014 in un istituto di Bari. Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni e ora la donna si trova in carcere in attesa di processo.

Reggio Emilia, 11 febberaio 2026 – Dal settembre 2013 al giugno 2014 avrebbe maltrattato ragazzini di età inferiore ai 14 anni all'interno di un istituto scolastico in provincia di Bari. E' l'accusa contestata a una donna di 66 anni arrestata dai carabinieri di Reggio Emilia, dove oggi vive. Daniela Ruggi comprò un test di gravidanza prima di scomparire: l’ultimo giallo nel delitto A seguito dell'iter processuale, con sentenza emessa il 9 ottobre 2024 dalla Corte d'Appello di Bari, divenuta definitiva il 16 gennaio scorso, dopo che la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, la donna è stata condannata a 2 anni e 6 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti a ragazzini a scuola: arrestata una donna di 66 anni

