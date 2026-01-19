Droga introdotta nel carcere durante un colloquio | giudizio immediato per una donna di 66 anni

Una donna di 66 anni residente in provincia di Napoli è stata sottoposta a giudizio immediato dal Tribunale di Benevento, dopo essere stata trovata in possesso di droga durante un colloquio in carcere. Il giudice Roberto Nuzzo ha deciso di procedere con il processo, contestando i reati di detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti. L’indagine continua per chiarire i dettagli dell’episodio.

