Sanremo | collane stole sneaker e spacchi 10 anni di look che hanno fatto parlare Anche troppo

Questa edizione di Sanremo resterà nella memoria per i look audaci e le polemiche che hanno fatto discutere. Le star in passerella hanno sfoggiato collane vistose, stole volanti, sneakers e spacchi audaci, attirando l’attenzione di pubblico e critica. Dieci anni di scelte di stile che hanno acceso dibattiti e scandali, con momenti che sono finiti anche in diretta televisiva. La kermesse si conferma sempre più come un palco non solo musicale, ma anche di moda e polemiche.

Durante la terza serata del Festival, esplode il collanagate: poco prima di salire sul palco, la produzione dello show impone a Tony Effe di rimuovere dal suo outfit una vistosa e preziosa catena d'oro - griffata Tiffany & Co.

