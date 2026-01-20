Allerta meteo rossa e arancione oggi | infuria il ciclone Harry venti oltre i 100 km h scuole e negozi chiusi

Oggi, martedì 20 gennaio, il Sud Italia è interessato dall’allerta meteo rossa e arancione a causa del ciclone Harry. Venti superiori ai 100 kmh hanno causato chiusure di scuole e negozi, rendendo la giornata particolarmente intensa sul fronte delle condizioni atmosferiche. La situazione rimane critica nel territorio meridionale, dove si prevedono intensi fenomeni meteo e possibili disagi.

Il Sud dell'Italia è ancora nella morsa del ciclone Harry e la giornata di oggi, martedì 20 gennaio, si preannuncia la più "intensa" sul fronte maltempo. La protezione civile ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, che prevede l'allerta rossa in tre regioni: Sicilia, Sardegna e Calabria. L'allerta arancione riguarda le medesime tre regioni (Calabria, Sardegna e Sicilia), mentre l'allerta di colore giallo coinvolge anche la Basilicata. Come confermato dagli esperti di 3bmeteo, il ciclone Harry sta risalendo dal Nord Africa, portando un'ondata di maltempo su tutte le regioni meridionali: "La giornata peggiore sarà quella di martedì, quando si collocherà sul Canale di Sardegna.🔗 Leggi su Today.it

