Clausole vessatorie e pubblicità ingannevoli maxi multa alla concessionaria d' auto di Roma

L’Antitrust ha multato con 800 mila euro il Gruppo Italia Vendita Auto, coinvolto nelle concessionarie Roma Auto e Jazzoni. Le autorità hanno accertato che l’azienda ha usato clausole vessatorie e pubblicità ingannevole nella vendita di auto. La sanzione arriva dopo un’indagine sui comportamenti commerciali ritenuti scorretti. Ora si aspetta che l’azienda riveda le sue pratiche.

Una maxi multa da 800 mila euro complessivi. Il Gruppo Italia Vendita Auto S.p.a. è stato sanzionato dall’Antitrust per aver posto in essere delle pratiche commerciali scorrette relative alla vendita di auto tramite le concessionarie Roma Auto e Jazzoni, tutte di Roma.Il gruppo Italia Vendita.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Roma Auto Clausole vessatorie nel contratto di compravendita immobiliare: come riconoscerle Acquirenti di case da costruttori o società devono fare attenzione alle clausole vessatorie inserite nei contratti di compravendita. Sembra il diritto annuale, invece è pubblicità (cara): la Camera di commercio mette in guardia sulle richieste ingannevoli La Camera di Commercio avverte le imprese di fare attenzione alle comunicazioni ingannevoli che sembrano tasse ufficiali, ma in realtà sono contratti commerciali. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Auto Clausole vessatorie nel contratto di compravendita immobiliare: come riconoscerleScopriamo quando le clausole nella compravendita immobiliare: possono considerarsi vessatorie e come riconoscerle ... quifinanza.it Penali troppo alte a carico del consumatore, tempi non in regola e professionisti che possono cambiare a piacimento gli accordi In alcuni contratti vengono inserite clausole che non possono essere imposte: si chiamano vessatorie e sono quelle che determi facebook Ciclone Harry, Federcontribuenti: "Imprese tradite da polizze-beffa e da uno Stato assente. Basta con il Far West delle clausole vessatorie!" #Federcontribuenti #CicloneHarry #Assicurazioni #Imprese #Tutela #StatoAssente #Clima x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.