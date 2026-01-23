Il documentario “Bocca del Lupo” racconta il ritorno di Amanda Knox in Italia e il suo incontro con il magistrato Giuliano Mignini, che coordinò le indagini sul delitto di Perugia, mostrando riflessioni personali sulla sua vicenda giudiziaria. Il film è in uscita su Hulu il 26 gennaio e approfondisce anche critiche e polemiche legate alle rappresentazioni mediatiche del caso. Di cosa parla il documentario “Bocca del Lupo” Il ritorno di Amanda Knox nel Paese in cui iniziò la sua lunga vicenda giudiziaria è diventato un documentario intitolato “Bocca del lupo” (Mouth of the Wolf: Amanda Knox Returns to Italy), che sarà disponibile sulla piattaforma Hulu il 26 gennaio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Amanda Knox nel documentario "Bocca del Lupo" attacca Giuliano Mignini: chi era il pm che coordinò le indagini

Amanda Knox torna in Italia: l'incontro con il suo accusatore raccontato in un documentarioAmanda Knox torna in Italia, 18 anni dopo il suo arresto, per confrontarsi con il passato e incontrare l'accusatore che la coinvolse nel caso.

