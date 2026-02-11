L’Unieuro pesca il jolly | il nuovo playmaker è Stefano Bossi

L’Unieuro Forlì ha annunciato l’arrivo di Stefano Bossi come nuovo playmaker. Il giocatore, classe 1994, si unisce alla squadra per rafforzare il roster nelle ultime partite della stagione. Bossi arriva con l’obiettivo di portare esperienza e qualità in cabina di regia, cercando di aiutare i biancorossi a ottenere risultati importanti.

L’Unieuro Forlì ha ufficializzato l’arrivo del playmaker Stefano Bossi, classe 1994, per rinforzare la propria rosa in vista delle sfide conclusive della stagione agonistica. L’operazione, giunta a conclusione di una rapida trattativa, mira a dare maggiore profondità al reparto guardie e a fornire nuove soluzioni tattiche all’allenatore. L’annuncio è stato dato questo lunedì, 10 febbraio 2026, e segna un importante passo avanti per la squadra romagnola. La necessità di un nuovo playmaker era emersa con chiarezza nelle ultime settimane, soprattutto alla luce delle performance altalenanti e degli infortuni che hanno afflitto il reparto.🔗 Leggi su Ameve.eu

