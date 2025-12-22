Inserita nel calendario dell’Avvento di Ultimate Team, questa versione di Lewis Hall trasforma il terzino inglese in un vero e proprio coltellino svizzero. Grazie alle statistiche equilibrate e ai numerosi ruoli disponibili, Hall può diventare il pilastro della tua manovra sia in fase di spinta che in fase di contenimento. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Lewis Hall Jolly Invernali 88 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Analisi Tecnica). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 88 OVR CM, LB, RB 4 Piede Debole 3 Skill DRI 88, PAS 87, VEL 85, DIF 85, FIS 84 Ruolo Plus: Falso difensore (TS, TD), Regista arretrato (CC). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - SBC: Lewis Hall Jolly Invernali (88 OVR) – Il Jolly del Newcastle

Leggi anche: FC 26 SBC: Mohammed Kudus Jolly Invernali (87 OVR) – Il Mago del Dribbling a 5 Stelle

Leggi anche: FC 26 SBC: Paulo Dybala Jolly Invernali (89 OVR)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È stato un sogno che si avvera. Abbiamo appena finito le riprese e ogni giorno è stato un viaggio assurdo. È stato come una sorta di bizzarra simulazione. Non riuscivo proprio a credere alla mia fortuna". Lewis Pullman, ancora visibilmente emozionato durant - facebook.com facebook