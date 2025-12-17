Anna Laura Galati alla guida delle imprenditrici toscane aderenti a Impresa Donna

Anna Laura Galati assume il ruolo di presidente regionale di Impresa Donna Toscana, rafforzando il legame tra imprenditrici toscane e l’associazione. Con la sua esperienza e passione, si impegna a sostenere lo sviluppo e la crescita delle imprese femminili nella regione, promuovendo iniziative e reti di collaborazione. La sua leadership rappresenta un passo importante per rafforzare il ruolo delle donne nel panorama imprenditoriale toscano.

La presidente di Impresa Donna Confesercenti Arezzo Anna Laura Galati assume il ruolo di presidente regionale di Impresa Donna Toscana. Incarico di prestigio che evidenzia la professionalità dell'imprenditrice aretina, eletta al vertice del sindacato di categoria femminile della Confesercenti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

