Tatiana Tramacere chiude i profili social dopo gli insulti Stasera a Chi L'Ha Visto | Scusatemi tutti

Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa e ritrovata dopo undici giorni, chiude i profili social a causa degli insulti ricevuti online. Questa sera sarà ospite a 'Chi l’ha visto?' per raccontare la sua esperienza e chiedere scusa. La sua vicenda ha attirato l’attenzione, suscitando anche reazioni di solidarietà e preoccupazione.

La 27enne leccese, scomparsa e ritrovata dopo undici giorni a casa di un amico, stasera sarà intervistata alla trasmissione 'Chi l’ha visto?' Intanto chiude i profili social a causa degli insulti ricevuti online. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il legale di Tatiana Tramacere: "La famiglia non denuncerà Dragos" - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere, parla la famiglia: «Non denunceremo Dragos, si è allontanata per sua scelta» Vai su X

Tatiana chiude i social, ma le critiche non si fermano: ancora commenti su Facebook - Tatiana Tramacere chiude i social dopo le critiche per la sua fuga, mentre proseguono gli accertamenti sul caso. Riporta trmtv.it