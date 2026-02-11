Lo studio della Cattolica Dal caregiver di famiglia alla costruzione di reti miste

In Italia, con l’invecchiamento della popolazione, cresce anche il bisogno di assistenza. A Milano, molte famiglie non riescono più a prendersi cura dei propri anziani, perché mancano reti di supporto solide. Lo studio della Cattolica sottolinea come si stia passando da un caregiver familiare a soluzioni di reti miste, combinando aiuto domestico e servizi esterni.

La popolazione invecchia: aumenta il bisogno di cure. E non sempre, soprattutto nelle grandi città come Milano, c'è una rete di supporto familiare attorno. "Sarà sempre più necessario sapere costruire una rete capace di includere altri soggetti", spiega Donatella Bramanti, professoressa di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'università Cattolica di Milano che ha curato - con le università di Verona e Campobasso - il progetto di ricerca su "Il capitale sociale nelle pratiche di cura in Italia: caregiving e supporto sociale in tempi di pandemia". Una ricerca qualitativa che si innesta in un quadro in cui l'Istat stima 2,3 milioni di caregiver che assistono persone non autosufficienti per oltre dieci ore alla settimana.

