LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | azzurre e azzurri a caccia di una medaglia

Questa mattina si sono aperte le gare di doppio nello slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le squadre italiane, sia le azzurre che gli azzurri, sono in pista per puntare a centrare una medaglia. La tensione è alta e le prime run stanno già dando segnali interessanti. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle due gare di doppio dello slittino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nuovo giorno, nuove gare sul budello "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo: quest'oggi verranno assegnate le medaglie per il doppio maschile ed il doppio femminile. Entrambe le gare si disputeranno su due prove con almeno una coppia italiana iscritta in ogni categoria. Gli azzurri e le azzurre partono tra gli outsider di questa gara e proveranno a stupire la concorrenza, guadagnandosi un posto sul podio e qualcosa di anche più grande.

