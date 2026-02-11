LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 11 febbraio in DIRETTA | tornano Franzoni Wierer e Vittozzi Italia outsider nei doppi di slittino

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate con diverse gare in corso e alcune grandi assenze. Tornano in pista Franzoni, Wierer e Vittozzi, mentre l’Italia si presenta come outsider nei doppi di slittino. La giornata si prospetta intensa, con gli atleti pronti a dare il massimo per portare a casa qualche medaglia. La tensione si fa sentire tra gli spalti e sui campi di gara, mentre gli appassionati seguono ogni movimento in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

