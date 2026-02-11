LIVE Biathlon Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA | Jeanmonnot favorita Vittozzi e Wierer per il podio

Questa mattina si accendono le gare di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina. La prova dell’individuale femminile prende il via con Jeanmonnot che parte come favorita. Vittozzi e Wierer cercano di inserirsi nel podio, mentre gli atleti si preparano a scattare sul campo. La tensione è alta, e gli appassionati seguono con attenzione ogni tiro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare dedicata al biathlon in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Quest’oggi sarà di scena a partire dalle ore 14:15 la 15 km Individuale femminile e sulle nevi altoatesine ci si aspetta una prova che possa regalare emozioni. Una gara sui quattro poligoni che sarà decisa sui dettagli. L’Italia punta le proprie fiches su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La sappadina, da questo punto di vista, offre le maggiori garanzie anche per quanto si è visto nella staffetta mista d’argento in questi Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it

