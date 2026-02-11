LIVE Biathlon Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA | Jeanmonnot favorita Vittozzi e Wierer per il podio

Questa mattina si accendono le gare di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina. La prova dell’individuale femminile prende il via con Jeanmonnot che parte come favorita. Vittozzi e Wierer cercano di inserirsi nel podio, mentre gli atleti si preparano a scattare sul campo. La tensione è alta, e gli appassionati seguono con attenzione ogni tiro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare dedicata al biathlon in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Quest’oggi sarà di scena a partire dalle ore 14:15 la 15 km Individuale femminile e sulle nevi altoatesine ci si aspetta una prova che possa regalare emozioni. Una gara sui quattro poligoni che sarà decisa sui dettagli. L’Italia punta le proprie fiches su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La sappadina, da questo punto di vista, offre le maggiori garanzie anche per quanto si è visto nella staffetta mista d’argento in questi Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: Jeanmonnot favorita, Vittozzi e Wierer per il podio Approfondimenti su Biathlon Olimpiadi LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA: Jeanmonnot favorita, Wierer e Vittozzi all’attacco LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi all’attacco di Jeanmonnot La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. BRAISAZ vince la short individual davanti a Jeanmonnot e Preuss, azzurre dietro | HIGHLIGHTS Ultime notizie su Biathlon Olimpiadi Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: Jeanmonnot favorita, Vittozzi e Wierer per il podio; Giorno 6 | Biathlon Individuale 15 km femminile in Diretta Streaming | DAZN IT; Dorothea Wierer a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di biathlon femminile; Olimpiadi, dal curling allo slittino: tutti i risultati di giornata. LIVE Biathlon, Individuale femminile Olimpiadi in DIRETTA: Jeanmonnot favorita, Vittozzi e Wierer per il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare dedicata al biathlon in queste Olimpiadi ... oasport.it Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario individuale femminile, tv, streaming, pettorali di partenzaProsegue il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: oggi, mercoledì 11 febbraio, la località di Anterselva ospiterà la 15 ... oasport.it … e prima di dormire… Azzurri in gara mer 11 feb (Prima vi metto le finali) FINALE 11.30 -Sci alpino - Super G uomini Mattia Casse Giovanni Franzoni Christof Innerhofer Dominik Paris FINALE 14.15 - Biathlon Individuale donne 15 km x.com Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 il norvegese Johan-Olav Botn conquista l’oro nella 20 km individuale di biathlon ad Anterselva. Sul traguardo urla il nome dell’amico Sivert Guttorm Bakken, morto il 23 dicembre durante un ritiro in Trentino Era stato propr - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.