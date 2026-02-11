LIVE Berrettini-Kopriva ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | romano in campo se mai finirà il derby argentino

Questa sera il match tra Berrettini e Kopriva tiene tutti con il fiato sospeso a Buenos Aires. Dopo ore di gioco, il terzo set è in corso, ma ancora nessuno ha trovato la vittoria definitiva. Intanto, si continua a seguire anche il derby argentino tra Burruchaga ed Etcheverry, che ha superato le tre ore di battaglia senza un vincitore chiaro. La partita tra i due italiani resta aperta, mentre i tifosi sperano in un risultato che possa chiudere questa lunga giornata di tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:45 Terzo set! Tra Burruchaga e Etcheverry: tre ore di gioco quasi, non bastano. Set decisivo nel derby! A questo punto Berrettini in campo alle 21! 19:05 Tra circa 20? dovevano scendere in campo Berrettini e Kopriva per giocarsi i quarti di finale a Buenos Aires. Prolungamento tra Burruchaga e Etcheverry, e allora si attende, punteggio di 6-7, 3-4! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida di ottavi di finale dell'ATP 250 di Buenos Aires 2025 che vede di fronte Matteo BERRETTINI opposto a Vit Kopriva, si gioca per sfidare ai quarti Francisco Cerundolo.

