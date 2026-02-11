Alle 20.56 Matteo Berrettini è sceso in campo a Buenos Aires per affrontare Kopriva. Il romano, reduce da una vittoria con Coria, si prepara a una partita che molti si aspettano molto combattuta. L’atmosfera è tesa, e i tifosi sperano in un colpo di scena. La partita è appena iniziata, e gli appassionati seguono con attenzione ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 20.56 Chiaramente ci si aspetta grandissima lotta, con il romano che ieri ha comunque dimostrato di reggere anche oltre le due ore nel 7-5, 7-5 con cui ha regolato Coria. Anche oggi difficile che il match si risolva rapidamente, vista anche la superficie di gioco. 20:52 E quindi, nella giornata storica dello slittino italiano, con il doppio, quadruplo oro del Budello Eugenio Monti noi vi raccontiamo anche l’ottavo di finale di Matteo Berrettini, che sfida un giocatore ostico come il ceco Kopriva. 20:48 Altro che 21, finita solo adesso la battaglia tra i due argentini. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Berrettini-Kopriva, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: romano in campo a minuti

Questa sera il match tra Berrettini e Kopriva tiene tutti con il fiato sospeso a Buenos Aires.

Oggi a Buenos Aires si gioca l’ottavo di finale tra Matteo Berrettini e Vit Kopriva.

