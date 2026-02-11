L’Infiorata a Singapore per rappresentare i colori dell’Italia

A Singapore si è tenuta un’Infiorata italiana. La festa di Montefiore è stata protagonista del World Rangoli Flower Carpet, uno dei più importanti festival internazionali dedicati all’arte floreale. La mostra ha portato in Asia i colori e le tradizioni del paese, con un tappeto di fiori che ha attirato molte persone. L’evento ha anche dato spazio allo scambio culturale tra Italia e Singapore.

L’ Infiorata di Montefiore ha rappresentato l’Italia al World Rangoli Flower Carpet di Singapore, importante festival internazionale dedicato all’ arte floreale e al dialogo culturale tra i popoli. La delegazione marchigiana è stata l’unica rappresentanza italiana presente alla manifestazione. Il tappeto floreale realizzato per l’occasione ha voluto trasmettere un forte messaggio simbolico di unione e fratellanza. L’opera è divisa idealmente in due parti: da un lato l’Italia, rappresentata dal Colosseo, simbolo della nostra storia e identità culturale; dall’altro Singapore, raffigurata attraverso la fontana simbolo di Marina Bay, icona riconosciuta della città-stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

