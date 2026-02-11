L' incredibile storia delle uniformi di Haiti alle Olimpiadi invernali 2026

Haiti partecipa alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 con solo due atleti, ma il vero protagonista è Stella Jean. La stilista italo-haitiana ha progettato le uniformi ufficiali, simbolo di orgoglio e identità. Nonostante le poche medaglie in palio, gli atleti haitiani si presentano con un abbigliamento che parla di storia e cultura, e la designer ribadisce: “Sul podio ci siamo già saliti”. Un gesto che lascia il segno, al di là delle medaglie.

«Forse non vinceremo una medaglia d'oro, ma noi sul podio ci siamo saliti lo stesso». Me lo dice Stella Jean, designer italo-haitiana che ha disegnato le uniformi invernali della nazionale olimpica di Haiti per queste Olimpiadi Milano-Cortina 2026, indossate da solo due atleti ma caratterizzate da un'idea precisa di presenza. Quando a un Paese come Haiti viene cucita addosso soltanto la narrazione della sconfitta, economica, sociale, politica, questa frase vale più di mille slogan perché esserci diventa già un modo di vincere. Stella parla di un paese, Haiti, «in piena crisi» socio-economica e geopolitica, e di una squadra minuscola con una missione enorme.

