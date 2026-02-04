Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali 2026 | l'elenco delle discipline e delle sedi di Milano-Cortina

Dal 6 al 22 febbraio 2026, Milano e Cortina ospiteranno le Olimpiadi invernali. Sono previste 16 discipline e 2900 atleti si sfideranno in diverse sedi, portando lo sport internazionale nel cuore delle Alpi italiane.

Dal 6 al 22 febbraio 2026 si disputano le Olimpiadi invernali 2026. Saranno 2900 gli atleti che competeranno in 16 discipline differenti: ecco l'elenco di tutti gli sport ai giochi olimpici di Milano-Cortina.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Lusso, mondanità, spirito sportivo. Per due settimane Cortina è una delle sedi delle Olimpiadi invernali 2026. Ecco gli indirizzi da insider per scoprire i piccoli (e grandi) piaceri offerti dalla Regina delle Dolomiti

Cortina è tra le sedi delle Olimpiadi invernali 2026, offrendo un mix di lusso, sport e mondanità.

Dove si svolgono le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: la mappa delle sedi olimpiche

Sono state rese note le sedi delle Olimpiadi invernali del 2026.

