Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali 2026 | l'elenco delle discipline e delle sedi di Milano-Cortina

Dal 6 al 22 febbraio 2026, Milano e Cortina ospiteranno le Olimpiadi invernali. Sono previste 16 discipline e 2900 atleti si sfideranno in diverse sedi, portando lo sport internazionale nel cuore delle Alpi italiane.

