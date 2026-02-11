Leviamo i soldi ai super ricchi privi di gusto E spendiamoli noi in vini e vacanze in barca

In Italia si parla di tassare di più i ricchi senza gusto. L’idea è di usare quei soldi per comprare vini e fare vacanze in barca. Qualcuno sostiene che questa patrimoniale potrebbe essere utile non solo per riempire le casse dello Stato, ma anche per difendere certi valori di destra. La proposta divide le opinioni: c’è chi la vede come un modo per ridistribuire le risorse e chi invece teme che possa penalizzare chi ha già molto. La discussione si fa sempre più accesa, anche nel mondo politico.

Consentitemi adesso di spiegarvi perché sono favorevole alla patrimoniale – o a una certa idea di – e perché essa è – o può essere – una norma non solo economicamente redditizia ma anche e soprattutto promotrice di valori tradizionalmente di destra. Cominciamo dalle ragioni sul perché sono favorevole a tassare i super-ricchi: da Donald Trump a Elon Musk, da Jeff Bezos a Mark Zuckerberg, fino al nostrano Leonardo Maria Del Vecchio, è evidente che questa gente non si merita i soldi che ha. Perché i soldi – diciamolo una volta per tutte – non conta come li fai, ma come li spendi. E’ la destinazione finale del denaro a dare a esso un valore, e di conseguenza a definire i meriti di chi li spende. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

