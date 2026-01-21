Quasi 400 milionari e miliardari provenienti da 24 Paesi hanno scritto una lettera aperta ai leader mondiali riuniti a Davos, chiedendo di aumentare le tasse sui super ricchi. Il loro messaggio invita a riflettere sull’equità fiscale e sulle responsabilità sociali di chi detiene ingenti patrimoni, in un contesto di crescente attenzione alle disuguaglianze economiche a livello globale.

“Tassateci. Tassate i super ricchi”. Lo scrivono quasi 400 milionari e miliardari di 24 Paesi in una lettera aperta rivolta ai leader mondiali riuniti a Davos, in Svizzera, per il World Economic Forum. Tra i firmatari ci sono gli attori Mark Ruffalo e Brian Cox, il musicista Brian Eno e l’ereditiera Abigail Disney. Anche cinque italiani lo hanno sottoscritto: Martino Cortese, nipote del fondatore di Amplifon; l’imprenditore vinicolo Grégoire Desforges; gli ereditieri Dominique e Veronica Marzotto e Guglielmo Notarbartolo di Villarosa. L’appello si intitola “Time To Win” (“È ora di vincere”) ed è stato coordinato da alcune associazioni e ong (Patriotic Millionaires International, Oxfam e Millionaires for Humanity). 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Tassateci di più”: la lettera di 400 super ricchi ai leader mondiali

