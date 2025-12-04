37enne denunciato a Catania all' esame teorico della patente quale trucco ha usato per superare il test

Un 37enne catanese è stato denunciato per truffa aggravata: tentava di superare l’esame patente con telecamera e auricolare nascosti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 37enne denunciato a Catania all'esame teorico della patente, quale "trucco" ha usato per superare il test

Altre letture consigliate

TRUFFA ALL’ESAME DELLA PATENTE: DENUNCIATO 37ENNE CATANESE La Polizia di Stato ha smascherato un tentativo di truffa all’esame teorico per il conseguimento della patente di guida: protagonista un 37enne catanese con precedenti penali, ferm - facebook.com Vai su Facebook

37enne denunciato a Catania all'esame teorico della patente, quale "trucco" ha usato per superare il test - Un 37enne catanese è stato denunciato per truffa aggravata: tentava di superare l’esame patente con telecamera e auricolare nascosti. Come scrive virgilio.it

Catania, all’esame per la patente con auricolare e telecamera: 37enne denunciato - Un 37enne pregiudicato di Catania è stato denunciato per truffa aggravata dopo aver tentato di superare l’esame teorico della patente con una telecamera nascosta e un auricolare. Si legge su corrieretneo.it

La truffa per la patente a Catania: all’esame con telecamera e auricolari - La polizia ha denunciato per truffa un 37enne di Catania che ha tentato di superare l’esame teorico per il conseguimento della patente. Come scrive meridionews.it

L'attrezzatura sequestrata Ha escogitato un particolare piano per tentare di superare l’esame teorico per la... - L'attrezzatura sequestrata Ha escogitato un particolare piano per tentare di superare l’esame teorico per la... Secondo msn.com

Microcamera e auricolari nascosti per passare l’esame di guida, denunciato - Un 37enne catanese è stato denunciato dalla Polizia per truffa aggravata. Come scrive grandangoloagrigento.it

Catania, microcamera e auricolari per superare l’esame di guida - La polizia ha denunciato per truffa aggravata un pregiudicato 37enne catanese, il quale ha tentato di superare con un aiuto esterno l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida. Come scrive msn.com