Margot Robbie ha raccontato di aver vissuto l’esperienza più fuori controllo della sua vita: le sue amiche, vestite con pizzi e corsetti, urlavano contro lo schermo. La star ha condiviso questa scena come esempio di come l’industria della moda possa essere imprevedibile e talvolta surreale. La settimana è stata ricca di frasi che mettono in luce il lato più vero e diretto di personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello stile.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter «Le mie amiche hanno organizzato un addio al nubilato per Kathy», ha raccontato Margot Robbie al Jimmy Kimmel Show. Il personaggio che l’attrice interpreta nella nuova e attesissima versione cinematografica di Cime tempestose è stato celebrato da una ventina di donne scatenate con urla, drinking game e una proiezione del film («l’esperienza più fuori controllo della mia vita», l’ha definita l’attrice). Non poteva mancare il dress code: victorian slutty, ovvero vittoriano provocante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Margot Robbie: «L'esperienza più fuori controllo della mia vita: le mie amiche con pizzi e corsetti a urlare contro lo schermo». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Approfondimenti su Margot Robbie

Questa settimana, il mondo della moda si è acceso con alcune dichiarazioni forti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Margot Robbie

Argomenti discussi: L'esperienza più fuori controllo della mia vita: le mie amiche ubriache con pizzi e corsetti a urlare contro lo schermo ha detto Margot Robbie… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana; Baci e brividi sotto la pioggia: Margot Robbie e Jacob Elordi riscrivono l'amore di Cime Tempestose; Ma cosa è successo (davvero) tra Margot Robbie e Jacob Elordi?; Dormire nella camera di Cathy di Cime Tempestose: come fare per provare l'esperienza gratuita.

Perché Margot Robbie ha indossato un abito fatto di capelli, il significato del look da fata goticaAlla premiere londinese di Cime Tempestose l'attrice ha sfoggiato un look ispirato a un braccialetto da lutto vittoriano appartenuto a Charlotte ... fanpage.it

Margot Robbie lascia tutti senza parole: il vestito realizzato con capelli veri è già viraleMargot Robbie continua a far parlare di sé durante il tour promozionale di Cime ... msn.com

Chi si nasconde dietro i look di Margot Robbie e Anne Hathaway facebook

Chi si nasconde dietro i look di Margot Robbie e Anne Hathaway x.com