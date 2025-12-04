Coppa Italia 2025-2026 le partite di oggi 4 dicembre In campo Bologna Lazio e Milan | orario probabili formazioni e dove vederle in tv
Torna in scena oggi 4 dicembre la Coppa Italia 2025-2026 con altri due ottavi di finale. In campo il Bologna, che riceve il Parma al Dall’Ara nel derby emiliano, poi il big match Lazio-Milan. Le vincenti delle due partite si affronteranno poi nei quarti di finale. Sono già qualificate per i quarti Juventus e Atalanta, che si affronteranno a Torino, l’ Inter, che attende la vincente di Roma-Torino, e il Napoli, dopo una rocambolesca vittoria ai rigori contro il Cagliari. I partenopei si confronteranno con la vincente di Fiorentina-Como. Bologna-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla. 🔗 Leggi su Lapresse.it
