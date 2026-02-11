Le madri killer che vivono nell' indifferenza

Le madri che uccidono i propri figli continuano a far parlare di sé. Questa volta, però, ciò che lascia senza parole non è tanto il gesto, ma il silenzio che lo circonda. Un caso che ha sconvolto la comunità, ma che sembra essere passato sotto silenzio, come se nulla fosse successo. È difficile restare freddi di fronte a queste notizie, soprattutto dopo anni di cronache dure e spesso efferate. Questa volta, il colpo è arrivato dritto al cuore di chi ancora si chiede come sia possibile.

Lo ammetto senza giri di parole: questa volta sono rimasto sconvolto. E non è facile, alla mia età e dopo decenni di cronache anche piuttosto cruenti, stupirsi ancora. Ma la realtà, quando vuole, riesce a superare l'asticella dell'orrore. La bambina morta a Bordighera aveva due anni. Due. Nemmeno mille giorni di vita. Non un'esistenza, non un'infanzia, appena un respiro nel mondo. È arrivata in ospedale già in arresto cardiocircolatorio. La madre ha chiamato i soccorsi quando ormai era troppo tardi. Sul piccolo corpo, però, non c'erano soltanto i segni di una morte improvvisa: c'erano lividi, lesioni, ferite compatibili con violenze ripetute, anche inferte con oggetti contundenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

