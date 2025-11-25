Il murale che celebra le madri della Costituzione
Un murale in memoria delle donne che hanno contributo alla stesura della Costituzione. Questa l’opera realizzata sulle mura della scuola Clementina Perone (via Cardinal Caprara) in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Grazie al lavoro della commissione pari. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Oltre 500 occhi, il murale di My Dog Sighs” a Trastevere ? Nel cuore di Trastevere, lungo il muro di cinta dell’Ospedale Nuovo Regina Margherita, si trova un murale straordinario di My Dog Sighs. L’opera, creata nel 2018 per il Forgotten Project, celebra il - facebook.com Vai su Facebook
A San Salvatore Monferrato un murale dedicato alla Costituzione - Il Comune di San Salvatore Monferrato (Alessandria) ha inaugurato, oggi, il murale 'I libri e la Costituzione Italiana' nel 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della Carta fondamentale dello ... Secondo ansa.it