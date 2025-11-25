Il murale che celebra le madri della Costituzione

Un murale in memoria delle donne che hanno contributo alla stesura della Costituzione. Questa l’opera realizzata sulle mura della scuola Clementina Perone (via Cardinal Caprara) in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Grazie al lavoro della commissione pari. 🔗 Leggi su Romatoday.it

