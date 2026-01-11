Castellana Grotte | l’accensione della fanova Rito e tradizione
A Castellana Grotte, l’accensione della fanova rappresenta un rito tradizionale che valorizza le radici culturali del paese. Questo momento, radicato nella storia locale, rinnova ogni anno il senso di comunità e identità. L’articolo approfondisce il significato di questa tradizione e il suo ruolo nel patrimonio identitario di Castellana Grotte.
L'articolo Castellana Grotte: l'accensione della fanova Rito e tradizione proviene da Noi Notizie..
