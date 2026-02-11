L’attaccante del Barcellona salterà lo scontro di Copa

Marcus Rashford non giocherà domani sera contro l’Atletico Madrid nella Coppa del Re. L’attaccante del Barcellona si è infortunato e salterà la partita, che si preannuncia molto importante per i blaugrana. La sua assenza potrebbe pesare sulla squadra in vista di questa sfida decisiva.

2026-02-11 13:57:00 Ecco quanto riportato poco fa: Marcus Rashford sarà escluso dalla sfida di Copa del Rey tra Barcellona e Atletico Madrid domani sera a causa di un infortunio. Rashford è uscito a metà del secondo tempo della vittoria per 3-0 sul Real Maiorca sabato e ora è stato confermato che soffre di un problema al ginocchio. Un comunicato del club recita: “Marcus Rashford ha un fastidio al ginocchio sinistro derivante da un colpo ricevuto nella partita di sabato scorso contro il Maiorca al Camp Nou. “Sarà assente a scopo precauzionale per la partita di giovedì contro l’Atletico Madrid”.????????????? Il giocatore della prima squadra Marcus Rashford ha dolore al ginocchio sinistro dopo aver subito un colpo nella partita contro il Maiorca sabato allo Spotify Camp Nou.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Barcellona Atletico Madrid

Il Barcellona affronterà la squadra vincente tra Real Madrid e Albacete nei quarti di finale della Copa del Rey.

