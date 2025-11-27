Fermin salterà lo scontro con l’Atletico per un problema al polpaccio

2025-11-27 14:50:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: È una nuova battuta d’arresto per la stella del Barça. Il Barcellona dovrà fare a meno di Fermin Lopez per due settimane a causa di un infortunio al polpaccio. Fermin ha già saltato quattro partite in questa stagione a causa di un infortunio, e ora sarà in panchina per tre partite di LaLiga e uno scontro di Champions League dopo la sua ultima battuta d’arresto. Il Barcellona ha scritto sul proprio sito ufficiale: “Fermín ha un lieve infortunio al soleo della gamba destra e il tempo di recupero approssimativo sarà di due settimane”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com