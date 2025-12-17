Bobby Solo torna con Shishkebab un brano che apre lo sguardo alla pace

Bobby Solo torna con “Shishkebab”, un brano che invita a riflettere sulla pace e l’unità. Un ritorno che conferma il suo ruolo di protagonista della scena musicale italiana, capace di reinventarsi e sorprendere con ogni nuova uscita. Un’energia autentica che attraversa generazioni e stili, mantenendo viva la passione per la musica e il messaggio di speranza.

MILANO – Parlare di Bobby Solo significa ripercorrere un tratto importante della musica italiana, un percorso che continua a rinnovarsi anche quando sembra impossibile aggiungere qualcosa di nuovo. "Shishkebab", il singolo uscito ieri, è l'ennesima dimostrazione di come un artista con decenni di carriera alle spalle possa ancora sorprendere. Il brano arriva con passo tranquillo, senza l'intenzione di imporsi, ma finisce per restare addosso grazie alla sua semplicità e alla sua chiarezza. A un primo sguardo, il titolo può sembrare un gioco leggero. In realtà nasconde un'idea precisa: lo shishkebab è un piatto che attraversa frontiere, religioni e abitudini diverse.

