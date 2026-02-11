L’amniocentesi mi spaventa molto | qual è il reale rischio di aborto?

L’amniocentesi, scelta dalla donna di 38 anni per valutare la salute del feto, spaventa molto perché teme il rischio di aborto, anche se i medici assicurano che la probabilità di complicanze è bassa e dipende da vari fattori, come la tecnica usata e le condizioni della gravidanza.

Salve, sono all’inizio della gravidanza ma avendo 38 anni so già che sarebbe meglio fare esami approfonditi per valutare a fondo la salute del feto. Però l’amniocentesi mi spaventa moltissimo per il rischio di aborto. Oggi qual è la percentuale reale? È più alto il rischio per chi ha già avuto aborti come me? Grazie se vorrà rispondermi. Buongiorno signora, attualmente l’amniocentesi effettuata in centri specializzati presenta un indice di abortività trascurabile in gravidanze fisiologiche e si attesta intorno allo 0.4 – 0.5%. Nel nostro centro l’indice di abortività calcolato negli ultimi 5 anni con circa 300 procedure annuali è di 0. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

