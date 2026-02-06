Daniela licenziata in tronco 10 giorni dopo un aborto | Un trauma ora mi spaventa tornare nel mondo del lavoro
Daniela, una donna di 37 anni, ha perso il lavoro appena dieci giorni dopo aver subito un aborto. La sua storia, raccontata a Fanpage.it, mette in luce come spesso le difficoltà personali si traducano in problemi sul lavoro. Daniela spiega di essere stata licenziata nel 2022 dal boutique hotel dove lavorava da tempo e ora si sente spaventata all’idea di tornare nel mondo del lavoro.
Daniela, mamma di 37 anni, ha raccontato a Fanpage.it di essere stata licenziata nel 2022 dal boutique hotel nel quale lavorava. "Dieci giorni prima avevo appena subito un aborto e perso il mio primo figlio. Senza mio marito, non so come avrei fatto. Un uomo può permettersi il 'lusso' di essere padre e lavorare".🔗 Leggi su Fanpage.it
