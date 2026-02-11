La vita giovane

Mattia Insolia, trent’anni, si trova a un punto della vita in cui tutto sembra in bilico. Il suo romanzo, “La vita giovane,” racconta proprio questa fase: il momento in cui ci rendiamo conto che alcune porte si sono chiuse, senza capire bene perché. Una ricerca di senso, di risposte, che dura qualche anno e che mette in discussione le certezze di sempre.

di Mattia Insolia è un romanzo dei trent’anni, di quel momento della vita in cui ci accorgiamo che alcune porte si sono chiuse per sempre, e non sappiamo perché, ed è il perché che, per qualche anno, cerchiamo. E’ la storia di un gruppo di amici del liceo, Teo, Sofia, Giorgio, Matilde e Marta, che si riuniscono in occasione del matrimonio di due di loro, Giorgio e Matilde, coppia antichissima formatasi proprio a scuola. Le vicende – del gruppo ma anche dei singoli e di quello che hanno fatto negli anni in cui si sono persi di vista –  sono narrate da Teo, il protagonista, che ritorna a casa dopo una lunga assenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

