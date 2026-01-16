Drammatica scoperta | la giovane Annabella Martinelli trovata senza vita

È stata rinvenuta senza vita Annabella Martinelli, la giovane studentessa di Giurisprudenza di 22 anni scomparsa da Padova. La notizia ha suscitato grande attenzione in tutto il Nord Est Italia, che si era attivato per cercarla. La tragica scoperta chiude un caso che aveva coinvolto molte persone e generato preoccupazione nella comunità.

La 22enne era scomparsa lo scorso 6 gennaio da casa (e, secondo i primi riscontri, potrebbe essere stato quello il giorno in cui ha compiuto l'estremo gesto). Al momento esclusa la complicità di terzi Ogni speranza si è spenta nelle scorse ore: Annabella Martinelli, la 22enne di Padova e studentessa di Giurisprudenza a Bologna, della cui scomparsa si era interessato praticamente tutto il Nord Est Italia, è stata trovata. Purtroppo, senza vita. È successo ieri, giovedì 15 gennaio: i carabinieri, i vigili del fuoco e la protezione civile hanno rinvenuto il corpo senza vita della ragazza. Dubbi sul fatto che si sia trattato di un estremo gesto praticamente non ce ne sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

