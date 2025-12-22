Milan-Como che caos! La decisione è appena arrivata cosa succede
Il progetto di esportare il calcio italiano in territorio australiano è ufficialmente tramontato. La sfida tra Milan e Como, inizialmente prevista per l’8 febbraio a Perth, non avrà luogo dall’altra parte del mondo. La decisione definitiva è arrivata nelle ultime ore direttamente da Riad, dove i vertici della Lega Serie A si trovano attualmente per altri impegni istituzionali. Quello che doveva essere un evento volto alla promozione del brand italiano all’estero si è trasformato in un complesso caso diplomatico e sportivo che ha portato all’annullamento della trasferta transoceanica. Il braccio di ferro con la federazione asiatica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
