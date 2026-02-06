Trieste Airport sul podio degli aeroporti medi d' Europa
Trieste si piazza al secondo posto tra gli aeroporti
Quello di Trieste è secondo 'medium airport' (scali che contano da uno a 10 milioni di passeggeri l’anno) in Europa: lo dice l’Airport Council International (Aci) Europe, che ha pubblicato i ‘top 5 airports’ per crescita di traffico per il 2025. Trieste Airport si piazza secondo nella categoria.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Trieste Airport, nuove assunzioni in vista
Fabio Gallo è il nuovo amministratore delegato del Trieste Airport
Fabio Gallo è stato nominato nuovo amministratore delegato di Trieste Airport, succedendo a Marco Consalvo.
Una crescita del 25,2 per cento rispetto al 2024, un incremento che continua, con il superamento del record di 1.651.702 passeggeri
Sono stati pubblicati i top 5 airports dalla Airport Council International - Europe, per crescita di traffico per l'anno 2025. In generale nel 2025 nella rete aeroportuale europea il traffico dei pass
