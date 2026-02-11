La star e l’attore | un matrimonio che tutti aspettano

La coppia formata dalla cantante Dua Lipa e dall’attore Callum Turner si sta preparando per il matrimonio, che ormai tutti attendono con curiosità. Le nozze si svolgeranno in Italia, rispettando uno stile semplice ma elegante. La coppia ha scelto di mantenere la massima riservatezza, senza lasciarsi coinvolgere troppo dai riflettori. La loro relazione procede bene, e ora si concentrano sui preparativi di questo grande giorno.

. Nozze italiane tra eleganza e riservatezza. Va a gonfie vele la storia tra Dua Lipa e Callum Turner. Così a gonfie vele che i due hanno deciso di sposarsi. La notizia circola da settimane negli ambienti del gossip internazionale e ora trova conferme sempre più convincenti. Secondo quanto anticipato da Ivan Rota su Dagospia, la popstar globale e l’attore britannico avrebbero scelto l’Italia per pronunciare il loro sì. L’appuntamento, stando alle indiscrezioni, cadrebbe a maggio e porterebbe gli invitati in uno scenario che incarna il fascino senza tempo: il Lago di Como, con Cernobbio tra le mete più accreditate.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

