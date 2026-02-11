La Sgrevi festeggia il sessantacinquesimo anniversario

La Sgrevi festeggia i 65 anni di attività, un traguardo che conferma la sua presenza stabile nel settore edilizio e dell’arredamento di Arezzo. Fondata nel 1961 da Ugo e Angelo Sgrevi, l’azienda ha resistito a decenni di crisi e cambiamenti, continuando a crescere e a innovarsi senza perdere di vista le radici. Per celebrare il suo anniversario, la famiglia Sgrevi ha organizzato una serie di eventi per ringraziare clienti e collaboratori che hanno contribuito al successo di questa impresa.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Sessantacinque anni di attività per la Sgrevi. La storica azienda aretina specializzata in edilizia e arredamento è stata fondata nel 1961 da Ugo e Angelo Sgrevi e, di conseguenza, nel 2026 ha raggiunto un significativo anniversario che testimonia la solidità di una ditta capace di attraversare epoche e trasformazioni dei mercati, mantenendo una visione imprenditoriale fondata su valori di qualità, affidabilità e radicamento nel territorio. La Sgrevi, forte di ventisei dipendenti e una rete di collaboratori esterni, arriva al traguardo in un momento di particolare dinamismo che è testimoniato da continui investimenti per rinnovare l'attività in termini soprattutto di sostenibilità abitativa, risparmio energetico e riuso dei materiali per procedere verso un approccio abitativo sempre più ispirato a principi di economia circolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Sgrevi festeggia il sessantacinquesimo anniversario

