Vent’anni di lavoro dedicati alla bellezza | il salone festeggia l' anniversario con un messaggio contro la violenza

Cesenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Parrucchieri celebra 20 anni di attività, un traguardo importante nel mondo della bellezza. Per questa occasione speciale, il salone rinnova il suo impegno, dedicando un messaggio contro la violenza sulle donne, coinvolgendo le proprie clienti e la comunità in un gesto di solidarietà e sensibilizzazione.

Giulia Parrucchieri festeggia i 20 anni di attività e lo fa insieme alle donne, le sue amate clienti. Lo slogan che accompagna la giornata dei festeggiamenti, sabato 13 dicembre, è "stop alla violenza, sì alla bellezza".“Per questo importante anniversario - spiega Giulia Pero, la titolare del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

