Vent’anni di lavoro dedicati alla bellezza | il salone festeggia l' anniversario con un messaggio contro la violenza
Giulia Parrucchieri celebra 20 anni di attività, un traguardo importante nel mondo della bellezza. Per questa occasione speciale, il salone rinnova il suo impegno, dedicando un messaggio contro la violenza sulle donne, coinvolgendo le proprie clienti e la comunità in un gesto di solidarietà e sensibilizzazione.
Giulia Parrucchieri festeggia i 20 anni di attività e lo fa insieme alle donne, le sue amate clienti. Lo slogan che accompagna la giornata dei festeggiamenti, sabato 13 dicembre, è "stop alla violenza, sì alla bellezza".“Per questo importante anniversario - spiega Giulia Pero, la titolare del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Sognando il posto fisso al Comune di Rho. Il più giovane degli assunti? Ha vent’anni. E in municipio i dipendenti salgono a quota 270
Vent’anni di «Giovani idee». Viaggio in Polonia e festa a Bergamo
Vent'anni di Teatro dei Venti, in scena "Edipo Re" con attori della Casa di Reclusione di Castelfranco
Vent’anni anni di Autostrade del Mare: 52mila km di tratte, 18 porti italiani e 23 destinazioni finali ilfaroonline.it/2025/12/09/ven… #news #notizie #cronaca Vai su X
Fabri Fibra porta al Geox i suoi vent'anni di successi: la scaletta della tappa padovana Vai su Facebook
Musica sotto choc, il cantante ucciso a coltellate: arrestato il figlio tvzap.it
La mummia - Il ritorno, Brendan Fraser onesto: "Non conoscevo Dwayne Johnson prima del film" movieplayer.it
La faida dei Colaiacovo, dal cemento di Gubbio al Sole 24 Ore lettera43.it
Nocera sulla Promozione. "Campionato riaperto, ma l’Aurora ha qualcosa in più» lettera43.it
STASERA TUTTO È POSSIBILE SU RAI1 CON DE MARTINO: LA DECISIONE DEI VERTICI bubinoblog
La modella russa rompe il silenzio su Berlusconi: “Giovanna Rigato lo ricattava per un milione” cinemaserietv.it