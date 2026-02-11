Questa mattina a Milano si è aperta la fiera Lineapelle 107, l’evento più importante nel mondo della pelletteria. Fino al 13 febbraio, aziende e professionisti si riuniscono per mostrare le novità sulla qualità del prodotto e le tendenze moda. È un appuntamento che non si può perdere per chi lavora nel settore conciario.

Tutti gli occhi puntati su Milano: Lineapelle 107 apre oggi. E’ l’evento leader mondiale nel settore della pelletteria che durerà fino al 13 febbraio: appuntamento strategico per il settore conciario. Dei circa 900 espositori a Lineapelle provenienti da diversi Paesi del mondo, quasi la metà (434) è costituita da aziende conciarie. Le italiane sono 253, di cui 135 quelle del Comprensorio. Numeri importanti per una vetrina cruciale. "Questa presenza così significativa – spiega il presidente Assoconciatori Riccardo Bandini- ribadisce l’impegno di un intero distretto, ancora più prezioso in questa fase congiunturale che continua a segnare un rallentamento complessivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La pelle, la crisi e la fiera: "Alto contenuto moda e qualità del prodotto"

