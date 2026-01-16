Ema Stockholma racconta la dolorosa rimozione dei tatuaggi | Video ad alto contenuto di parolacce
Ema Stockholma condivide il suo percorso di rimozione dei numerosi tatuaggi che ricoprono il suo corpo. In un video diretto e senza filtri, affronta il processo, evidenziando le difficoltà e i momenti dolorosi. La testimonianza offre uno sguardo sincero su una scelta complessa, senza eccessi di drammaticità, ma con chiarezza e realismo.
Ema Stockholma continua a sottoporsi alla rimozione dei numerosi tatuaggi che coprono tutto il corpo. "Quanti ne ho? Direi, trenta ma non so mai come contarli. Per esempio, quelli sulle dita, sono da considerare uno o dieci? Li ho fatti sulle mani, le braccia, il décolleté, la schiena, la pancia", ha raccontato di recente la conduttrice radiofonica al Messaggero: "Il primo l'ho fatto che avevo sedici anni: era un drago, poi l'ho coperto, trasformandolo in una croce". Già in passato aveva ammesso quanto fosse dolorosa la tecnica laser necessaria per cancellare quei disegni, ma adesso - evidentemente anche per le tante domande ricevute a riguardo dai follower - ha pubblicato un video dell'ultima seduta, accompagnato da una didascalia con 7 punti che sintetizzano la sua esperienza e spiegano le ragioni della sua scelta. 🔗 Leggi su Today.it
