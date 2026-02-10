Il Parlamento europeo si prepara a votare il 10 febbraio due risoluzioni sull’euro digitale. Si tratta di un momento chiave che potrebbe decidere il futuro di questa moneta elettronica. Le decisioni in aula potrebbero cambiare il modo in cui i cittadini useranno il conto digitale, con eventuali limiti e modalità di ricarica ancora da definire. La discussione si fa intensa, mentre si avvicina il voto che potrebbe portare a una svolta concreta nel progetto.

Il 10 febbraio il Parlamento europeo è chiamato a votare due risoluzioni sull’ euro digitale, un passaggio politico che potrebbe incidere sul destino del progetto. Un eventuale via libera rafforzerebbe il percorso già avviato da Commissione e Consiglio Ue, mentre una bocciatura rischierebbe di rallentare l’iter, in particolare per la versione online della nuova moneta. Ma che cos’è, concretamente, l’ euro digitale e come funzionerebbe nella vita quotidiana? Che cos’è l’euro digitale. L’ euro digitale sarebbe una forma digitale di contante, emessa direttamente dalla Banca centrale europea, al pari di banconote e monete fisiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Arriva l’Euro digitale, cos’è e come funzionerà: il conto, la ricarica, i limiti (non di spesa)

Approfondimenti su Euro Digitale

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Revolut 2026: La VERITÀ che Nessuno Ti Dice Prima di Registrarti!

Ultime notizie su Euro Digitale

Argomenti discussi: Euro digitale sì o no? La Banca d'Italia: Cruciale per l'autonomia europea. Ma per qualcuno è un rischio; Euro digitale: la sovranità europea si gioca anche su un caffè. Serve coraggio sui micropagamenti - FIPE; Euro digitale, il Parlamento europeo al bivio, timori per la sovranità; Euro digitale, Bankitalia sceglierà tre intermediari per il progetto pilota nel 2027.

Lagarde implora di avanzare sull'euro digitale. Strasburgo va alla contaBRUXELLES - Il Parlamento europeo va alla conta sull'euro digitale. Nessun voto legislativo, in realtà. Ma dopo mesi di melina e sospetti di ostruzionismo, arriva il momento della verità in plenaria, ... ansa.it

Euro digitale, cos’è e come funzionerà: il conto, la ricarica, i limiti (non di spesa)La Bce è pronta a emettere la moneta digitale di banca centrale, ma manca il via libera del Parlamento Ue. Dal tetto ai costi: tutto quello che c’è da sapere sul progetto ... corriere.it

Non è un mutuo. È una relazione tossica da 25 anni. Gennaio 2026, Italia: l’importo medio richiesto per un mutuo arriva a 151.400 euro. Record storico assoluto. E non basta. La durata media si allunga fino a 24 anni e 10 mesi, il livello più alto dal 2015. Quest - facebook.com facebook