La multinazionale olandese Heineken annuncia più di cinquemila licenziamenti

La Heineken, gigante della birra olandese, ha deciso di tagliare oltre cinquemila posti di lavoro. L’azienda spiega che la decisione è stata presa a causa delle difficili condizioni di mercato, in particolare in Europa e negli Stati Uniti. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori e le comunità locali, mentre la multinazionale cerca di riorganizzare le sue attività per far fronte alla crisi.

L'11 febbraio la Heineken, multinazionale olandese della birra, ha annunciato più di cinquemila licenziamenti citando "le difficili condizioni del mercato", soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. "Puntiamo a rafforzare la produttività su vasta scala allo scopo di realizzare risparmi significativi, tagliando da cinquemila a seimila posti di lavoro nei prossimi due anni", ha affermato l'azienda in un comunicato. L'annuncio è stato accolto con favore dagli investitori, con il titolo della Heineken che ha guadagnato il 3,9 per cento nelle prime contrattazioni alla borsa di Amsterdam. "La mia priorità nei prossimi mesi sarà lasciare la Heineken nella posizione più forte possibile", ha aggiunto.

