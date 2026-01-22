Docebo, azienda di software di formazione con sede a Biassono, ha comunicato l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 49 dei suoi 394 dipendenti. I sindacati hanno richiesto l’attivazione della cassa integrazione. La notizia rappresenta un momento di incertezza per i lavoratori e per l’azienda, che si trova a dover affrontare una fase di ristrutturazione.

Biassono, 22 gennaio 2026 – Terremoto alla Docebo, azienda biassonese attiva nel campo dei software di formazione: la società ha annunciato l’apertura di una procedura di licenziamento collettivo per 49 dipendenti, sui 394 in forza alla sede brianzola. Lavoratori e sindacati si sono subito mobilitati e dopo una prima assemblea hanno proclamato 8 ore di sciopero per la giornata di mercoledì prossimo. La richiesta è quella di ritirare la procedura e di attivare invece la cassa integrazione straordinaria, così da ridurre almeno in parte l’impatto della decisione. La Docebo spa fa capo al gruppo multinazionale Docebo Inc, con base a Toronto, in Canada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Biassono: Docebo annuncia 49 licenziamenti, i sindacati chiedono la cassa integrazione

Docebo Spa ha annunciato un piano di ristrutturazione che ha come obiettivo la definizione di una nuova organizzazione che tenga prioritariamente conto del fatto che circa il 75% del mercato di riferimento proviene da Canada e Stati Uniti e della necessità di - facebook.com facebook