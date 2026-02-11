La moglie di Chadwick Boseman svela perché ha nascosto il cancro a tutti

La moglie dell’attore svela perché Boseman ha nascosto il cancro a tutti. La star di Black Panther ha mantenuto segreta la diagnosi di tumore al colon per quasi quattro anni, fino alla sua morte nel 2020 a soli 43 anni. Solo i familiari più stretti sapevano di cosa stesse passando e lui ha preferito non parlare pubblicamente della malattia.

Il volto principale di Black Panther, scomparso a soli 43 anni nel 2020, aveva nascosto praticamente a chiunque ad eccezione dei parenti più stretti, la diagnosi di cancro al colon che lo ha poi portato alla morte Alla star di Black Panther Chadwick Boseman è stato diagnosticato un tumore al colon nel 2016 e ha combattuto duramente per quattro anni prima di soccombere tristemente alla malattia nel 2020. La sua vedova, Simone Ledward Boseman, da allora è in prima linea per sensibilizzare l'opinione pubblica sul percorso di suo marito, nonché sugli svantaggi che le comunità nere devono affrontare quando si tratta di risorse destinate alla lotta contro la malattia, e ha descritto nei dettagli gli ultimi strazianti anni di vita del marito in un'intervista al Guardian.

