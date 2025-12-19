Donald Trump annuncia i Patriots Games | una versione reale degli Hunger Games?

Donald Trump ha annunciato i Patriots Games, un evento che ricorda da vicino gli Hunger Games di Suzanne Collins. Un'inedita iniziativa che sta facendo discutere, con dettagli che evocano le atmosfere cupe e competitive dei celebri giochi. Un progetto che potrebbe rivoluzionare il modo di vivere gli eventi sportivi, suscitando curiosità e polemiche tra sostenitori e detrattori.

© Movieplayer.it - Donald Trump annuncia i Patriots Games: una versione reale degli Hunger Games? Il presidente degli Stati Uniti d'America ha annunciato un evento che somiglia moltissimo ai giochi dei libri di Suzanne Collins portati al cinema da Francis Lawrence. Il presidente USA Donald Trump ha annunciato la nascita dei Patriots Games all'interno dei festeggiamenti nazionali per il prossimo 250° anniversario degli Stati Uniti nel 2026. L'evento sembra uscire direttamente da Panem e aver sbirciato gli Hunger Games. La tipologia dei Patriots Games voluti da Donald Trump ha fatto subito pensare ai giochi delle storie dei libri di Suzanne Collins che al cinema hanno lanciato Jennifer Lawrence, grazie al ruolo di Katniss Everdeen.

Trump annuncia i "Patriot Games": cosa sono e in cosa consiste la competizione - L'evento avrà luogo a Washington nell'ambito delle celebrazioni del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, in programma il ??prossimo anno. tg24.sky.it

Trump annuncia i Patriot Games per i 250 anni degli USA - In occasione del 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti, Donald Trump ha annunciato i cosiddetti 'Patriot Games' ... lascimmiapensa.com

Donald Trump ha annunciato una serie di eventi spettacolari per il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti, previsto nel 2026. Tra le iniziative principali ci sono i Patriot Games, una competizione sportiva nazionale con i migliori studenti-atleti delle - facebook.com facebook

