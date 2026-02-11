La forza di una donna anticipazioni al 21 febbraio | Arif esce di prigione

La protagonista di questa settimana è Arif, che esce di prigione dopo aver scontato una condanna per omicidio colposo. La notizia si diffonde tra amici e parenti, mentre lui si prepara a ricominciare una nuova vita. La sua uscita apre nuovi scenari e mette in moto una serie di reazioni nel quartiere.

La forza di una donna, anticipazioni dal 16 al 21 febbraio. Arif ha lasciato il carcere dove era stato rinchiuso per omicidio colposo. Sarp e Bahar immaginano con emozione la loro futura vita insieme, ma proprio nel momento più bello Sarp chiude gli occhi per sempre e ogni tentativo di rianimarlo si rivela inutile. Nel corridoio dell’ospedale Bahar si lascia andare alla disperazione e alla rabbia, mentre Fazilet, profondamente commossa, prova a starle accanto e a consolarla, continuano le anticipazioni de La forza di una donna. Enver, intanto, continua a vedere Hatice nei suoi pensieri e spesso Sirin lo sorprende a parlare da solo; preoccupata, decide di chiedere aiuto a Jale. 🔗 Leggi su 2anews.it

