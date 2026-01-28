Il serial turco La forza di una donna ( Kad?n ) prosegue con il suo appuntamento in daytime su Canale 5 e continua a regalarci nuovi colpi di scena. Ogni episodio è un susseguirsi di emozioni, e anche nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio la dizi turca ci offrirà molti spunti per restare incollati davanti al teleschermo. Cosa accadrà in dettaglio? Scopriamolo insieme. Kadin – La forza di una donna, trame al 6 febbraio. Mentre Bahar, Sarp e Hatice sono ricoverati in ospedale insieme ad Arif, Sirin deve occuparsi dei nipotini. Quando Bahar si risveglia, chiede a Enver cos’è successo: la protagonista non ricorda niente dell’incidente e teme che una ricaduta della sua malattia l’abbia costretta al ricovero. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026: Hatice muore, Arif si sente responsabile

Approfondimenti su La forza di una donna

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su La forza di una donna

Argomenti discussi: La forza di una donna 2, puntata 24 gennaio: Sirin va da Emre; La forza di una donna, le trame dal 2 al 7 febbraio; La forza di una donna 2, anticipazioni 23 gennaio: Sirin chiede ospitalità a Bahar; La forza di una donna 3, anticipazioni 28 gennaio: un incidente d'auto.

La forza di una donna, le trame della settimana dal 2 al 7 febbraioLe anticipazioni dei prossimi episodi de La forza di una donna in onda durante la settimana dal 2 al 7 febbraio ... tgcom24.mediaset.it

Anticipazioni La Forza di una Donna, puntate dal 26 al 31 gennaio 2026: Bahar, Sarp e Hatice muoiono?Un grave incidente sconvolge la vita di Bahar, Sarp e Hatice, tanto da metterli in pericolo di vita. Scopriamo le anticipazioni dal 26 al 31 gennaio 2026 di ... alfemminile.com

«Enver rischia davvero un nuovo infarto. » Le cose si complicano per tutti i personaggi de La forza di una donna, che si trovano travolti da una serie di eventi che mettono a dura prova i loro nervi. Un grave incidente cambia tutto: Bahar, Hatice e Sarp vengono - facebook.com facebook